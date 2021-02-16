Медики говорят, что лечение мальчика не будет иметь смысла. Поэтому волонтеры и полицейские решили осуществить его мечту.

В Черновцах 10-летнего мальчика со смертельной болезнью приняли в ряды патрульной полиции, чтобы осуществить его мечту.

Об этой истории пишет местное издание "Шпальта".

У 10-летнего Саши Андрейчука - опухоль мозга четвертой стадии с метастазами, диагноз - медуллобластома. Врачи уже не могут ему помочь, мальчик доживает последние дни в "Місті добра" - центре поддержки для мам с детьми. Недавно он с матерью был на обследовании врачей в Киеве, после этого было решено не лечить мальчика, чтобы зря не мучить его химиотерапией и больницами.

"Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало", - рассказала местный волонтер Марта Левченко.

Быть у себя дома мать с ребенком не имеют возможности - отец мальчика выпивает и издевается над ним. Поэтому они оказались в "Місті добра".

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"Здесь он доживает последние дни. Это знает мама, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-то чудо-врач, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика", - добавляет волонтер.

Сейчас мальчик уже не говорит и половина его тела парализована. Но он мечтает и объясняет другим свои мечты, как может.

"Он пишет пальчиками на гаджете. Мы его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: "Полиция". Полицейские - его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет. Нас это очень растрогало, ведь мы понимаем, что полицейским он не станет. Но мы можем объединиться и сделать все, чтобы он почувствовал себя одним из них", - говорит Марта Левченко.

Об этой истории написали в соцсетях, после чего последовала реакция от сотен полицейских со всей Украины. В течение выходных мальчику сшили специальную именную форму с жетоном, а 15 февраля около 80 правоохранителей с Буковины и Прикарпатья сделали Саше сюрприз и пришли к нему в гости. После тихого часа он встал и его подвели к окну, из которого он увидел собственными глазами своих кумиров.

Саше подарили форму и жетон, после чего пригласили на улицу. Там все правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. Затем мальчик выбрал авто, на котором совершил свое первое настоящее патрулирование.

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Автор: Юрий Годован