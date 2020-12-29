В Чернигове сегодня из-за ледяного дождя и обледенения контактной сети остановилось движение троллейбусов.
Читайте такжеМороз отступил: сегодня в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)Как проинформировали в пресс-службе Черниговского городского совета, руководитель Черниговского троллейбусного управления Руслан Емец утром 29 декабря на совещании в горсовете сообщил, что непогода остановила работу троллейбусов на маршрутах – на проводах образовался слой льда толщиной 2-3 мм. Троллейбусы в 5 утра выехали на маршруты, однако вынуждены были остановиться.
В управлении пояснили, что расчистить контактную сеть технически невозможно, нужно ждать, пока растает лед. На отдельных участках попытались расчищать сеть, однако провода снова обмерзают.
Специалисты троллейбусного управления указывают, что подобные ситуации и раньше случались зимой, но чаще всего продолжались несколько утренних часов, а такого - чтобы останавливать полностью движение - не помнят даже ветераны предприятия.
Жители Чернигова жалуются, что добраться на работу из-за отсутствия троллейбусов сложнее, поскольку водители других видов общественного транспорта чаще всего допускают пассажиров только на сидячие места ввиду карантина.
В Чернигове ежедневно на 11 троллейбусных маршрутов выходят 64 единицы транспорта.
Вас также могут заинтересовать новости
- Спасатели предупредили об ухудшении погоды: на Украину налетит штормовой ветер
- Синоптики обещают повышение температуры в Украине: на Новый год ожидается до +14° (видео)
На этой неделе в Украину придет весна: резко потеплеет и пойдут дожди (карта)
- Синоптик рассказала, какой будет в Украине погода на Новый год
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram