Воспользоваться другими видами общественного транспорта стало труднее из-за карантина, ведь пассажиров допускают только на сидячие места.

В Чернигове сегодня из-за ледяного дождя и обледенения контактной сети остановилось движение троллейбусов.

Читайте такжеМороз отступил: сегодня в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)Как проинформировали в пресс-службе Черниговского городского совета, руководитель Черниговского троллейбусного управления Руслан Емец утром 29 декабря на совещании в горсовете сообщил, что непогода остановила работу троллейбусов на маршрутах – на проводах образовался слой льда толщиной 2-3 мм. Троллейбусы в 5 утра выехали на маршруты, однако вынуждены были остановиться.

В управлении пояснили, что расчистить контактную сеть технически невозможно, нужно ждать, пока растает лед. На отдельных участках попытались расчищать сеть, однако провода снова обмерзают.

Специалисты троллейбусного управления указывают, что подобные ситуации и раньше случались зимой, но чаще всего продолжались несколько утренних часов, а такого - чтобы останавливать полностью движение - не помнят даже ветераны предприятия.

Жители Чернигова жалуются, что добраться на работу из-за отсутствия троллейбусов сложнее, поскольку водители других видов общественного транспорта чаще всего допускают пассажиров только на сидячие места ввиду карантина.

В Чернигове ежедневно на 11 троллейбусных маршрутов выходят 64 единицы транспорта.

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Автор: Ирина Синельник