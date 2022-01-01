Ребенок родился в микроавтобусе накануне Нового года.

В Луцке возле перинатального центра женщина родила ребенка. Роды принимала случайная девушка.

Об этом сообщает "Вестник-К".

Событие произошло вчера, 31 декабря, около 13:40 в Луцке вблизи перинатального центра. О ней изданию рассказала очевидица.

Читайте такжеРоды "на колесах": на Закарпатье 21-летняя родила в "скорой" четвертого ребенкаОтмечается, что женщина родила ребенка в салоне микроавтобуса, который припарковался рядом с центром. Роды приняла девушка, которая вышла из перинатального. К счастью, она оказалась интерном и среагировала мгновенно.

"Мужчина бегает в панике, не знает куда обратиться, потому что жена уже рожает. В то время из больницы вышла девушка и направлялась к дороге. Услышав как кричит женщина из буса, она на ходу отдала мне сумку и куртку и со словами, что она интерн, побежала к машине. И здесь новогоднее чудо, родился мальчик", – рассказывает женщина.

Ранее сообщалось, что во Львове многодетная женщина родила шестнадцатого ребенка.

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