У певца родилась дочь Елизавета.

Украинский певец, победитель "Голоса страны", 19-летний Роман Сасанчин стал отцом.

Супруга артиста Иванна родила ему дочь, которую назвали Елизаветой. Радостное событие произошло 30 декабря.

"Вчера вечером Иванку забрали в роддом из-за сильной боли. Врачи сказали, что уже нечего откладывать, и уже с минуты на минуту мы станем родителями. Беременность проходила очень тяжело и роды тоже не были легкими. Около 2 часов ночи мне позвонила Иванна и сказала: "Рома у меня начались схватки". Меня в тот момент вроде бы током ударило. Я быстро вызвал такси и помчался в роддом", - сказал Роман в шоу "Твой День".

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"Иванке сделали кесарево сечение и буквально двадцать минут назад мне принесли это маленькое чудо – нашу доченьку. Когда я услышал крик на весь коридор - сразу понял, что это мой ребенок плачет. Еще до родов я сразу предупредил жену, что я буду с ней на родах, потому что это таинство, которое возможно будет только один раз в нашей жизни и я очень хочу поддерживать ее. Это очень важно для нас. Дочь мы решили назвать Елизаветой, но в паспорте она будет Элизабет. Мне так хочется уже увидеть Иванку, она сейчас отходит от операции", - сказал Сасанчин.

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