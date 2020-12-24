Санитарный регламент вступает в силу с 1 января.

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что будут предлагать школьникам на обед по новому меню.

Об этом она рассказала в интервью НВ.

Зеленская отметила, что в Украине проходит реформа школьного питания. Все санитарные нормы уже подписаны и будут введены с января 2021 года. Обновленная нормативная база позволит изменить школьное меню.

Читайте такжеГлавные новости Украины 24 декабря: более миллиона случаев COVID-19 и работа кафе и ресторанов в новогоднюю ночь

"Раньше существовал просто перечень разрешенных продуктов, в который не входили многие из тех, которые уже широко используют. Очень много было недостатков с точки зрения диетического питания, питания для детей, у которых, например, лактозная непереносимость и другое", – пояснила она.

В рамках изменений контролировать будут, в частности, школьные буфеты.

"Чипсов не будет, сосисок не будет, сладких газированных напитков не будет. Также сейчас на этапе разработки типичное двухнедельное меню: школа может выбрать и представить его родителям, чтобы те были в курсе, чем питаются их дети в течение недели", – ответила жена президента.

Дети начальных классов и дети социальных категорий питаются бесплатно, все остальное вместе оплачивают родители и местные власти. Стоимость обедов выросла, сообщила Зеленская.

Санитарный регламент вступает в силу с 1 января. Что он предполагает

Учащиеся, проживающие на расстоянии более 2 км от учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.

Все работники школы должны проходить профилактические медицинские осмотры, а в случае нарушения их сроков прохождения они не должны допускаться в школу и не привлекаться к образовательному процессу.

Аренда школ не под образовательные нужды четко запрещена. Также четко установлены требования к благоустройству территории школ и установлено, кто несет ответственность, и кто должен следить за соблюдением этих норм.

Минздрав позволил использовать в учреждениях образования проводное или беспроводное подключение к сети. В случае, если используется беспроводное подключение, то есть, роутер и Wi-Fi, то его должны размещать не менее 2 м от пола, и выключать во внеучебное время.

Экран персональных компьютеров должен быть не меньше 15 дюймов. Если же используются ноутбуки, то экран может быть 14 дюймов, но отдельно еще должна быть мышь и клавиатура.

В каждом учебном заведении предполагается как минимум 2-3 размеры соответственно промаркированных мебели по росту учащихся. Также предложено не менее двух раз в год пересаживать учеников в другие ряды.

Учащихся, которые часто болеют на простудные заболевания, ревматизм, ангины, рекомендуется размещать в третьем ряду от окна, то есть ближе к внутренней стене.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН