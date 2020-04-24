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Нардеп Новинский стал диаконом Московского патриархата - СМИ

16:51, 24 апреля 2020
Общество
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Новинский пока не комментирует ситуацию / Фото: facebook/Kiev-Pechersk Lavra

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Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Cerkvarium.

"Сразу несколько не связанных между собой источников Cerkvarium сообщили, что на Пасху митрополит Онуфрий рукоположил известного народного депутата и олигарха Вадима Новинского в дьяконы УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частной переписке со священниками, как свидетельствуют источники, Новинский уже подписывается как «диакон Вадим».

Сам Новинский о случившемся не сообщал.

Как сообщал УНИАН, в народного депутата Вадима Новинского обнаружили COVID-19. Больной коронавирусом Новинский накануне встречался с Онуфрием.

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