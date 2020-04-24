Нардеп Новинский стал диаконом Московского патриархата - СМИ
16:51, 24 апреля 2020Общество
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Как свидетельствуют источники, Новинский уже подписывается как "диакон Вадим".
Новинский пока не комментирует ситуацию / Фото: facebook/Kiev-Pechersk Lavra
Онуфрий рукоположил нардепа Вадима Новинского диаконом УПЦ МП.
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Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщает Cerkvarium.
"Сразу несколько не связанных между собой источников Cerkvarium сообщили, что на Пасху митрополит Онуфрий рукоположил известного народного депутата и олигарха Вадима Новинского в дьяконы УПЦ МП", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в частной переписке со священниками, как свидетельствуют источники, Новинский уже подписывается как «диакон Вадим».
Сам Новинский о случившемся не сообщал.
Как сообщал УНИАН, в народного депутата Вадима Новинского обнаружили COVID-19. Больной коронавирусом Новинский накануне встречался с Онуфрием.
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