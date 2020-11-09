В ближайшее время Херсонский горсуд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители задержали украинца, который подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков в "делах Хизб ут-Тахрир".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, 7 ноября он пытался выехать на временно оккупированный полуостров через КПВВ "Каланчак", где и был задержан.

Установлено, что с 2012 года подозреваемый занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество" Черноморнефтегаз". После оккупации Россией полуострова остался работать в указанном обществе, которое было незаконно перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз". "Используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26.03.2019 оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым", в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации Хизб ут-Тахрир", - сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что задержанный "систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков", а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым".

Например, 27 марта 2019 года он предоставлял транспортные средства сотрудникам оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории г. Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.

Украинцу сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время Херсонский горсуд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, речь идет о гражданине Украины Николае Федоряне.

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Автор: Антонина Доломанжи