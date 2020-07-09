Die Zeit: Города Украины утопают в опасном блефе

Так называемый "аналоговый спам" раздражает одних украинцев, а другим дает надежду на простое решение их проблем во времена кризиса.

Вы не сможете пропустить их на улицах крупных городов Украины: яркие рекламные листовки создают впечатление, будто к лучшей жизни всего один шаг.

Они в метро, на фасадах жилых домов, на скамейках в парках, на мусорных баках и в супермаркетах украинских городов. Рекламные листовки обещают решить все проблемы. Надписи на бумажках размера А5 предлагают дешевые займы, кредитные советы, дешевый автомобиль, новую квартиру или мебель, - пишет Die Zeit. И их так много, особенно в крупных городах, что украинцы называют их "аналоговым спамом". Для многих людей флаеры с надписями на русском и украинском языках - это лишь надоедливая загадка. Но для других - это успокаивающее обещание. Обещание лучшей жизни.

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Украинский художник Кирилло Головченко увлекается вездесущностью этих флаеров. Он прорывает в них дырки и фотографирует через них здания, объекты, лица, будто смотрит на то, что расположено за этой рекламой. Сами рекламные листовки очень просты. Например, на одной из них написана сумма, которую можно одолжить, телефонный номер и обещание выдать деньги быстро и просто. Многие люди осознают обман лишь после того, как поверят ему.

"Один звонок, один кредит, и вы не увидите больше своих денег, не говоря уже о той сумме, которую вы хотите одолжить. Жертвам угрожают, коллекторские компании и бандиты садятся им на шею", - объясняет Головченко.

Потерпевшие обычно слишком запуганы, чтобы обратиться к полиции. Поэтому их обидчики остаются незамеченными. В Украине запрещено развешивать рекламные флаеры. За это предусмотрен штраф в размере 56 евро. Но многие люди все равно это делают, особенно пенсионеры и другие бедные украинцы.

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"Однажды я говорил со старшей женщиной, которая расклеивала целую кучу рекламных листовок. Она сказала, что раньше была учительницей. Когда я спросил, кто попросил ее расклеивать рекламу, она не смогла мне ответить", - сказал Головченко.

Особенно во времена коронавируса некоторые люди в таком отчаянии, что они цепляются за эти сомнительные предложения. Головченко сравнивает флаеры с блефом в азартных играх. Реагируя на такую рекламу, украинцы обманывают себя. Но это не игра, на кон поставлены их жизни.

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