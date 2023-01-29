Пожарная часть стала "Пунктом несокрушимости" для местных, а сами спасатели – большой надеждой для них.

В уничтоженном вражескими обстрелами Бахмуте (Донецкая область) уже 11 месяцев подряд на бесконечном дежурстве остается бригада ГСЧС из всего лишь трех человек.

Отчаянные спасатели тушат пожары от "прилетов", спасают людей из-под завалов, выезжают на вызовы, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на обстрелы и разрушения Юрий, Никита и Александр – местные жители, решившие не бросать ни родной город, ни службу – продолжают работать в Бахмуте уже 11 месяцев.

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"Помогать нужно. Мы большая надежда для местных. Если ГСЧСники здесь, значит это как представители власти. Значит, государство не бросило. И заботится, и делает все, чтобы защитить", – говорят спасатели.

Пожарная часть стала "Пунктом несокрушимости" для местных. Сюда приходят за водой и едой, съезжаются волонтеры. Жилье спасателей повреждено обстрелами, так что теперь место работы – их новый дом.

"Это наш дом и мы пытаемся хоть что-то спасти", — говорят в ГСЧС.

Работает вместе со спасателями и пес, которого зовут Овчарка. В распоряжении бригады – одна единственная пожарная машина, в которой после атак оккупантов повреждены окна и корпус.

В окруженном войной Бахмуте остаются местные жители, так что сотрудникам ГСЧС приходится пробираться даже туда, куда, казалось бы, могут добраться только военные. В таких условиях спасатели научились по звуку определять, откуда и куда летит снаряд.

"Прилет" – это для нас уже привычно. … Если быстро выход и прилет – это танк работает. 150 от 200 калибра можно отличить. РСЗО также", – говорят спасатели.

Ситуация в Бахмуте

В течение долгих месяцев российские оккупанты ценой непомерных потерь продолжают прибегать к штурмам на Бахмутском направлении. Благодаря героическим усилиям украинских защитников врагу не удается прорвать оборону.

Сам город в результате многочисленных боев практически уничтожен. Глава украинской разведки Кирилл Буданов, посетивший Бахмут в конце прошлого месяца, так описывал ситуацию в городе: "Там катастрофа сам город. … Этот город в принципе больше как город не существует. Определенные районы восстановлению точно не подлежат. Я не строитель, но этот город легче уже делать с "нуля", чем отстраивать".

Как накануне сообщил с передовой командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Евгений Оропай, ВСУ полностью контролируют Бахмут. В Воздушных силах сообщали, что оккупанты активизировали авиацию возле Бахмута для поддержки своих смертников, потому Силы обороны Украины сейчас все чаще сбивают ударные вертолеты Ка-52, и штурмовые самолеты Су-25.

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