В частности, предлагается добавить в список украинскую писанку, практику по охране кобзарско-лирницкой традиции и технологию вышивки "белым по белому".

Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает ЮНЕСКО включить в список нематериального культурного наследия человечества три элемента, связанные с украинскими традициями.

"На днях Министерство культуры и информационной политики Украины направило Министерству иностранных дел Украины три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия, откуда они были переданы в ЮНЕСКО", – сказано в сообщении на сайте МКИП.

Отмечается, что представление Украиной трех номинаций в списки ЮНЕСКО, в частности, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля 2022 года в попытке уничтожить украинскую национальную идентичность, традицию, историю и самобытность, нематериальное культурное наследие предстает не только источником духовности, но и основой украинской несокрушимости.

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В МКИП отмечают, что это сделано с целью охраны и популяризации в мире нематериального культурного наследия.

"Прежде всего, речь идет о международной номинации, подготовленной совместно с Республикой Эстония – "Украинская писанка: традиция и искусство". Украина впервые подает международную номинацию в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инициаторами представления выступили Музей писанковой росписи в г. Коломыя (Ивано-Франковская область), Национальный союз мастеров народного искусства Украины, конгресс украинцев Эстонии и Украинский центр в Таллинне.

"Также впервые подается Украиной номинация в реестр лучших практик по охране нематериального культурного наследия – "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции". Инициаторами представления выступили три кобзарских цеха – Киевский, Львовский и Харьковский. Речь идет о практике охраны традиции, которая сохранилась живой, несмотря на попытки России и советской власти уничтожить ее на протяжении 300 лет", – отмечают в министерстве.

Также в Репрезентативный список нематериального культурного наследия представлена "Технология вышивки" белым по белому "города Решетиловка Полтавской области", элемент живого наследия, известный и признанный не только в Украине, но и за ее пределами. Инициаторами представления выступили ячейки мастерства и профессионального обучения в г. Решетиловка.

В то же время, 3 апреля 2023 года в Украину прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Увидев нашу культуру, которая продолжает жить и развиваться, несмотря на войну с одной стороны, а с другой – масштабы потерь и разрушений, невозможно остаться равнодушным. Впереди еще много работы и мы надеемся на дальнейшую поддержку ЮНЕСКО, потому что потери культурной сферы Украины от войны составляют 7 млрд евро", – подчеркнул он.

При этом Ткаченко заявил, что министерство уже готовит номинационное досье для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся в опасности, культурного ландшафта города Чернигова.

Украина и ЮНЕСКО

Украина является членом ЮНЕСКО с 12 мая 1954 года.

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине насчитывает восемь наименований, что примерно составляет 0,69% от общего количества объектов Мирового наследия.

В июле 2022 года культура приготовления украинского борща была внесена в список нематериального культурного наследия.

Кроме того, в январе 2023 года комитет ЮНЕСКО внес памятники исторического центра Одессы в список всемирного наследия, которое находится под угрозой.

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