Расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов привлекли граждане Украины, которые во время пребывания в Германии якобы с туристической целью работали без соответствующих разрешений.

Федеральная полиция Германии вместе с сотрудниками таможенной службы сегодня провела масштабную спецоперацию, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции, к операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

Одновременно с обысками на территории Германии следственные действия в отношении трех главных подозреваемых в рамках правовой помощи провела прокуратура Польши.

Основанием для следственных действий стало расследование дела в отношении трех граждан Польши и связанных с ними 71 лица на территории Германии. В отношении этих лиц ведется следствие по подозрению в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении зарплат.

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По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых фонды социального страхования недополучили около 14 млн евро.

Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тыс. евро наличными и около килограмма золота стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Как сообщается, расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов привлекли граждане Украины, которые во время пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея разрешений, работали по заказу компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отметили, что, помимо отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы оказывать услуги по уходу.

В общем полиция расследует около 1,4 тыс. случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, преимущественно украинок. Как правило, они были завербованы польскими фирмами в Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене.

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Автор: Виктория Токарева