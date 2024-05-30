'Не продавайте недвижимость со скидкой, думайте о перспективе', - эксперт

В условиях войны и экономической нестабильности многие инвесторы спешат продать свою недвижимость со значительной скидкой. Однако, по мнению экспертов, такие действия могут привести к существенным финансовым потерям в долгосрочной перспективе. Об этом заявил CEO девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

"Совет номер один для инвесторов – это с холодной головой думать о перспективе. Остановиться в попытках выйти из актива в денежные средства со значительной скидкой, потеряв при этом большой процент от инвестиции. Если говорить откровенно, это фактически зафиксировать убытки и признать свое поражение из-за определенных психологических опасений", – отмечает Мехтиев.

По его словам, сейчас на рынке объективно сложилась ситуация, когда покупатель может получить актив по более низкой стоимости, чем это будет после стабилизации ситуации и восстановления роста цен.

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"Сегодня у нас объективно рынок покупателя. И хотя мне, как девелоперу, это невыгодно говорить, но сейчас то время, когда ты можешь получить актив по более низкой стоимости, чем в перспективе, когда рынок вернется к объективному росту", – подчеркивает CEO ENSO.

Рамиль Мехтиев также советует инвесторам выбирать жилье с запасом площади, так как после восстановления рынка большие квартиры будут пользоваться высоким спросом.

"Если сейчас тебе нужно 65-70 кв. м, то я бы обязательно советовал брать с запасом до 90 кв. м, учитывая изменение жизненных сценариев, расширение семьи и так далее. Ведь когда рынок пойдет в рост, вернется спрос на большие, но при этом также функциональные площади, так как эргономика планировочных решений напрямую влияет на комфорт проживания", – объясняет он.

Напомним, по данным аналитиков, в 2023 году на первичном рынке недвижимости Киева средняя цена на жилье эконом-класса снизилась на 10%, а в премиум-сегменте – на 15%.

Справочно:

ENSO – основанная в 2017 году украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой стоит разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

С первого дня работы компания реализует смелые архитектурные решения, используя передовые технологии и лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. Компания возводит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жильцов и посетителей, использования экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и др.

Миссия компании – менять рыночные шаблоны, формировать новые стандарты качества и подходы в архитектуре, которые призваны не только дарить комфорт, уют и безопасность владельцам и инвесторам, но и значительно улучшить вид города.