Фирма не смогла выполнить условия контракта вовремя. На испытаниях борта продемонстрировали минимальную эффективность.

Министерство обороны уплатило 650 млн грн аванса семейной компании экс-нардепа Борислава Розенблата за беспилотники сомнительного качества. Более того, предприятие под дедлайн сдало лишь 1 из 55 заказанных БПЛА.

Как говорится в расследовании Bihus.info, в декабре 2022 года Минобороны заключило соглашение на 807 миллионов, в рамках которого предусматривалась закупка 55 беспилотных авиационных комплексов "HAWK", и перечислило аванс на 650 миллионов.

Их должна была изготовить к середине августа ООО "Украинская авиационная система", которой владеет в том числе жена экс-нардепа Борислава Розенблата, фигуранта громкого "янтарного дела". Сам политик называл этот проект своим "детищем".

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До 15 августа компания обязывалась сдать заказчику все 55 комплексов, но сдала только один. За месяц до сдачи контракта производитель организовал обучение для пилотов. Военные рассказали журналистам, что три четверти попыток полетать не удались вообще, а нормально запустить беспилотник получилось лишь в конце. Фрагмент неудачных попыток сняли на видео.

Сам Розенблат наблюдал за запусками и убеждал операторов БПЛА, что неудачи - это норма, ведь им якобы дали "учебные борта". Экс-нардеп сказал, что к моменту завершения учений и передачи заказа все недостатки исправят.

14 августа, за день до сдачи контракта, оказалось, что готовы только четыре из 55 заказанных беспилотников. Первый во время тестового полета взлетел, однако впоследствии потерял картинку. Розенблат предположил, что он перегрелся. Во время второго полета дрон взлетел, однако приземлиться не смог – ему отломило крылья, появилась трещина на носу. Отломанные крылья Розенблат объяснил "особенностями модели", хотя в документации о такой "особенности" речь не шла.

Комиссия МО отказалась принимать эти БПЛА.

Второй комплекс не взлетел, как и четвертый. Поднялся и более-менее справился с полетом лишь третий комплекс.

Компания-производитель убеждала, что комплекс разработан в кооперации с иностранными партнерами и изготавливается в основном из импортных деталей. Допуск к эксплуатации в ВСУ HAWK был предоставлен еще в 2017 году тогдашним министром обороны Степаном Полтораком.

Несмотря на заключение об удачном прохождении определяющего испытания, уже тогда была информация, что из девяти попыток удачными были лишь семь: дважды такой же беспилотник, представленный молдавской компанией ООО "УАС" Drone-Tech SRL падал из-за особенности конструкции. Впрочем, тогда Минобороны все же подписало контракт с фирмой, к которой имел отношение нардеп.

Первые два экземпляра были изготовлены через год. Тогда их цена составляла около шести миллионов гривен. Летом 2019 года Минобороны заказало еще семь бортов по той же цене.

Из-за проблем с комплектующими, их замены и проведения новых испытаний, выполнение контракта растянулось во времени - сроки поставки истекли. Минобороны через суд пыталось заставить производителя уплатить 10 миллионов за срыв контракта. В то же время производитель требовал пересмотреть цену БПЛА, ведь после замены комплектующих HAWK якобы стоил значительно дороже.

После начала полномасштабного вторжения, из-за срочной потребности в БПЛА ООО "УАС" передало ВСУ комплексы, которые уже несколько лет пылились на складе. Негативных отзывов на них от военных не поступало, убеждали в Минобороны.

Подписание с ООО нового контракта в Минобороны объяснили поступлением соответствующего заказа от Генштаба. Однако стоимость компексов выросла вдвое - до более 12 млн грн.

В компании пояснили, что в эту стоимость были включены и сумма убытков от ранее фактически подаренных ВСУ комплексов, и 30% "интереса" департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Бывший партнер Розенблата Константин Пожидаев, отвечавший за техническую сторону контракта, рассказал журналистам, что такое дополнительное соглашение к старому контракту экс-нардеп якобы предлагал ему подписать. Впрочем, Пожидаев якобы отказался из-за больших рисков сделки.

В то же время, как выяснили журналисты, в контракте стоят подписи и печати именно Пожидаева. Сам он утверждает, что они поддельные, а во время подписания контракта его не было в Украине.

Пожидаев уверен, что это сделал его партнер Борислав Розенблат для получения этого контракта с МО. После этого Пожидаева уволили, контроль над компанией был утрачен.

Журналисты показали Пожидаеву видео с испытаний новых БпАК HAWK. Он убеждает, что эти беспилотники "не имеют ничего общего с теми, что их предприятие производило раньше".

В Минобороны говорят, что законтрактовали тот же HAWK, что и раньше, но с улучшенными характеристиками: с увеличенными дальностью, временем полета и камерой. Фактически оказалось, что 650 миллионов отписали на непроверенные комплексы.

Александр Лиев, бывший глава департамента, который и подписывал контракт с ООО "УАС", в комментарии заявил, что был уверен в том, что покупает те же HAWK, что и в предыдущей партии. Соответствующие службы проверили юридическую, финансовую и техническую составляющие контракта до его подписания.

В августе Розенблат уверял, что в ближайшее время может сдать тридцать комплексов, еще несколько десятков – за несколько месяцев. Минобороны вызвалось перенести сроки сдачи комплексов на октябрь.

Тем не менее, выполнение контракта под угрозой из-за ареста счетов ООО "УАС" по уголовному делу, которое расследует ГБР. Правоохранители предполагают, что руководство компании сговорилось с Минобороны с целью завладения средствами из-за заключения контракта по завышенным ценам.

Другие контракты, связанные с Розенблатом

Напомним, ранее стало известно, что компания "Украинские авиационные системы", доля в которой принадлежит Жанне Розенблатт - жене экс-нардепа Борислава Розенблата, закупает беспилотники по контракту Минобороны у сомнительной словацкой компании, экс-владелец которой проходит по делам о контрабанде, а его другая фирма когда-то была статистом на тендере Энергоатома.

Сейчас Государственное бюро расследований проводит следственные действия по факту вывода более 300 млн грн. из суммы подписки в 645 млн грн, которую сделало Минобороны по контракту по поставке 60 беспилотников.

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