Есть другие примеры - когда юноши стремятся в будущем защищать Родину.

Некоторые украинские родители вывозят сыновей за границу до достижения ими 18-летия, чтобы те избежали службы в армии. Это далеко не единичные случаи. Об этом в эфире LIVE рассказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу.

"Есть отдельные случаи, когда родители в настоящее время ждали, пока ребята закончат 11 классов, и вывозили их за границу до наступления 18-летия", - сказал нардеп.

По его словам, чтобы избежать проблем с выездом у 17-летних ребят, определенные родители устраивают их переезд в другие страны еще до окончания средней школы.

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Однако, по словам нардепа, есть и другие примеры: когда юноши в старших классах под влиянием примера соответствующих военных подразделений стремятся в будущем защищать Родину. Как правило, речь идет о бригадах, которые активно занимаются рекрутингом, правильно строят работу с юношами, коммуницируют с учебными заведениями, общинами.

"Есть старшеклассники, которые уже готовят себя в 10-11 классах к службе в армии. К тому, что им возможно придется защищать отечество с оружием в руках. Это мега круто, когда есть такие люди. Эти ребята становятся резервом для армии, который нужно правильно мотивировать", - отметил Мазурашу.

Служба в армии для юношей

Как писал УНИАН, ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин высказал мнение, что в Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет потому, что молодые люди быстро учатся и являются "движущей энергией".

Похожее мнение высказывал герой Украины Дмитрий Финашин. По его словам, он сам в 21 год пошел в армию, и отдал лучшие годы службе, а затем - войне. Поэтому его возмущает, почему другие мужчины не идут в армию.

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