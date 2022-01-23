Президент Украины Владимир Зеленский посвятил новое видеообращение украинским спортсменам, которые отправляются на Зимние Олимпийские игры в Китае.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Наши олимпийцы, удачи вам на зимних Играх в Китае! За вас будет болеть вся Украина", – написал он в подписи к ролику.
А на самом видео шуточно призвал:
"Не болейте, хорошо кушайте, носите шапку, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям".
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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
В Греции уже зажгли огонь Олимпиады-2022.
Талисманом Олимпиады-2022 будет панда Бин Дуньдунь.
Одну из стран МОК отстранил от соревнований.
Медали будут разыграны в 109 дисциплинах. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.
Уже известен официальный девиз соревнований. А также был представлен дизайн медалей.