Проект Virobnik.ua, который позволяет с помощью одного лишь смартфона буквально за минуту увидеть, как, в каких условиях и из чего создавался пищевой продукт, стартует 19 октября.

Об этом сообщает "24 канал". Как стало известно, проект запустил на своем сайте обратной счетчик, по окончании которого стартует проект. По подсчетам журналистов, проект должен запуститься 19 октября.

Как сообщалось ранее, проект уже работает в тестовом режиме, так с помощью QR-кода можно посмотреть, как создаются подгузники украинского производства. Участниками проекта стали как крафт производства, так и интернациональные корпорации.

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Отмечается, что в проекте Virobnik.ua никто не назначает хороших или плохих, зато производителей приглашают показать свое производство, а украинцам посмотреть и самим решить — покупать или нет такой товар.

"Вы берете нужный вам продукт с полки магазина и просто наводите камеру смартфона на QR-код, перед вами сразу появляется ролик. Через мгновение вы узнаете о продукте достаточно, чтобы сделать свой выбор", - отмечают создатели проекта.

По словам вдохновителя проекта Виталия Ермака, воспользоваться сервисом можно еще одним способом: перейти на сайт Virobnik.ua и там в поисковой строке написать имя товара. То есть делать это можно и со стационарного компьютера уже купив продукт, или планируя приобрести, или просто из любопытства.

"Наши достижения показали, что еще до просмотра видео от Virobnik.ua люди с уважением относятся к тому факту, что бренд готов показать свое производство, а это уже большой плюс и доверие, и снижение уровня стресса украинцев при покупке продуктов", - заявил Виталий Ермак.

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Автор: УНИАН