Украинские производители не придерживаются технологии приготовления знаменитой колбасы.

Настоящую "Докторскую" колбасу никто не пробовал несколько десятков лет. На прилавках в магазинах можно найти что-то среднее между фальсификатом и намеком на мясное изделие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что "Докторская" задумывалась как "спасительный и легкоусвояемый продукт" в голодные советские времена.

"Народ был бедным и нечего было есть, надо было накормить. Там были сливки, там были яйца, и 95% мясного сырья. То, что доктор прописал. Это одна из версий, почему "Докторская" так называется – якобы полезная", – рассказала декан факультета пищевых технологий НУБИП Лариса Баль-Прилипко.

Читайте такжеВ Украине презентовали платформу о здоровом питании в школах: что это и для когоПо словам специалистов, для того, чтобы сегодня возродить классическую технологию приготовления знаменитой колбасы, необходимо делать это строго по давнему рецепту: свинина обезжилированная – 70%, говядина обезжилированная – 25%, яйца куриные, молоко сухое обезжиренное, соль, сахар, орех мускатный, фиксатор цвета нитрит натрия.

Получившийся фарш набивали в натуральную кишку, которая в наши дни практически не используется производителями с целью удешевления продукта. Как результат – настоящую "Докторскую" на прилавках сегодня не найти.

Отмечается, что качественная колбаса дешевой не бывает и должна стоить не менее 250 гривень.

По мнению диетологов, достойной заменой "Докторской" в праздничных салатах может стать кусок отварной курицы, индейки или другого мяса.

Ранее сообщалось, как можно отличить фальсифицированные колбасы от качественного продукта.

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