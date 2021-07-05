Патрульных, которые остановили нардепа, отстранили от работы и проводится служебная проверка.

Скандал вокруг народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара не утихает. Он сдал тест на наркотики, который показал отрицательный результат.

Об этом сообщил политик в Facebook.

"За минувшие сутки я успел сдать углубленный тест на употребление наркотических веществ и уже успел получить результат. Конечно, отрицательный", - говорится в сообщении.

По его словам, двух патрульных и их руководство отстранили от работы на время служебного расследования. Кроме того, Брагар указал, что он готовит заявление в Государственное бюро расследований в отношении этих патрульных.

В свою очередь глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook подтвердил, что полицейские, которые участвовали в конфликте с нардепом, уже отстранены и проводиться служебное расследование.

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагарь и выслушал его позицию. Сейчас Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы", - сообщил Клименко.

"Наркотический" скандал с Брагаром: что произошло

4 июля Брагар заявил, что полицейские обвинили его в управлении авто в состоянии наркотического опьянения.

"Вчера, 3 июля, меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая отсвечивает автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", - утверждает Брагар.

По словам депутата, полиция привезла его к врачу-наркологу, который "сразу сказал", что он трезв. Брагар прошел экспертизу, результаты которой будут известны через 7 дней.

Также депутат сообщил, что параллельно сделал тест в другой лаборатории, результат которого был отрицательным.

После того как скандал стал общенародным достоянием в полиции заявили, что проверят законность действий патрульных во время остановки в Киеве авто народного депутата.

5 июля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских, которые остановили Брагара.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева