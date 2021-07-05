По словам Геращенко, полицейские не включили камеры во время задержания нардепа.

Сейчас проводится служебная проверка действий двух патрульных полицейских, которые на днях остановили за рулем автомобиля народного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Относительно факта задержания народного депутата Брагара по подозрению в том, что он находится в состоянии опьянения, - действительно, факт остановки был. Сейчас проводится тщательная проверка действий двух патрульных полицейских, которые остановили машину, за рулем которой был народный депутат", - отметил он.

Геращенко отметил, что полицейские не включили камеры во время общения с депутатом.

"Они не включили камеры, которые нужно было включать сразу после начала общения с любым гражданином, которого задерживают полицейские. У нас есть вопросы к полицейским, почему они так сделали", - подчеркнул Геращенко.

Он напомнил, что Брагар сдал анализы на исследование о возможном содержании в его организме наркотических веществ.

"Результаты должны быть в конце недели", - добавил Геращенко.

Заместитель министра заверил, что действия полицейских проверяются очень тщательно.

"Народный депутат заявил, что в действиях полицейских, по его мнению, были признаки преступления, они намекали ему на какою-то взятку. Если это все подтвердится, понесут строгую ответственность по закону... Мы сейчас изучаем всю историю остановок двумя полицейскими других граждан и другие факты привлечения ими граждан по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление в состоянии опьянения) для того, чтобы все было объективно", - подытожил Геращенко.

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Он также добавил, что лично просматривал видеозаписи и не заметил у Брагара визуальных признаков опьянения.

Кроме того, Геращенко сообщил, что сегодня председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко встречался с депутатом, и они договорились о "полном участии его (Брагара - УНИАН) в качестве возможного пострадавшего во всех действиях, которые нужны для установления истины".

Скандал с Брагаром: что произошло

4 июля Брагар заявил, что полицейские обвинили его в управлении авто в состоянии наркотического опьянения.

"Вчера, 3 июля, меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая отсвечивает автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения ", - утверждает Брагар.

По словам депутата, полиция привезла его к врачу-наркологу, который «сразу сказал», что он трезв. Брагарь прошел экспертизу, результаты которой будут известны через 7 дней.

Также депутат сообщил, что параллельно сделал тест в другой лаборатории, результат которого был отрицательным.

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Автор: Татьяна Поляковская