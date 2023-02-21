В Бахмуте продолжают оставаться более 100 детей.

Во фронтовом Бахмуте по разным причинам остаются более 100 детей, для их эвакуации необходимо срочно принять изменения в украинское законодательство.

Об этом в своем фейсбук написал подполковник Вооруженных Сил Украины, народный депутат из группы "Партия "За майбутне" Сергей Рудык и призвал коллег из Верховной Рады оперативно рассмотреть этот вопрос в сессионном зале.

"Сегодня в Бахмуте продолжают оставаться более 100 детей. Причины разные: неадекватность родителей, их ватные взгляды, беспечность, граничащая с глупостью. Хуже всего, что в соответствии с нормами законодательства эвакуировать их из этого ада без разрешения так называемых "родителей" фактически невозможно. Обратился с депутатским запросом к вице-премьеру Ирина Верещук. Получил мгновенную реакцию по телефону и вчера официальный ответ. Спасибо. Работа ведется в ускоренном режиме. С 11 по 16 февраля из Бахмута і Часового Яра уже эвакуированы 80 детей. Оперативно подготовлен проект правительственного постановления, которое урегулирует вопросы работы органов опеки, связанных с защитой прав детей. Разрабатываются изменения в Семейный кодекс и отдельные законы, которые позволят эвакуировать этих детей без согласия глупых родителей. Времени очень и очень мало. Прошу оперативно присоединиться Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, а коллег в парламенте рассмотреть на профильном комитете наработанные изменения и поддержать в зале!", - призвал Сергей Рудык.

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Напомним, пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщала, что на начало февраля в Бахмуте оставалось 5990 человек, 200 из них - дети.