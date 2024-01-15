Причиной техногенной аварии на "синей" ветке метро и закрытия движения между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" стало авральное строительство станций в 2010 году. Из-за неудовлетворительного качества строительства возобновления движения поездов киевлянам придется ждать 6 месяцев. Об этом заявил народный депутат Украины Константин Бондарев, который провел инспектирование аварийного участка как член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

"На Комитете ВР по транспорту и инфраструктуре поднимался вопрос аварийного участка метро на Теремки. Провел инспекцию. Выяснил причины, которые привели к аварии, и сроки ее устранения. Корни проблемы уходят гораздо глубже в историю. Станции, которые через 10 с лишним лет после открытия нуждаются в ремонте, строились наспех, с большими трудностями и трагедиями, которые умалчивались. Сейчас ситуация на аварийном участке стабилизирована. Как сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, разрабатывается проект ремонта и параллельно проводятся подготовительные работы. По приблизительным расчетам, на возобновление движения метро на этом участке нужно около шести месяцев", - сообщил Константин Бондарев.

Нардеп напомнил, что правительство Януковича решило использовать строительство метро на Теремки в качестве своей политической кампании в Киеве, чтобы добиться симпатий киевлян. Поэтому для правительства Азарова главное было построить быстро. А качество было безразлично. Хотя это один из самых сложных участков для строительства метро. Между "Лыбидской" и "Демеевской" проходит русло реки Лыбидь и почвы вокруг насыщенные водой.

Видео дня

По словам Бондарева, из-за сложности участка механизированный туннелепроходческий щит оказался под водой, и туннели достраивались практически вручную.

"Во время строительства в призабойной зоне щита из-за выброса плывуна погибли двое метростроевцев. Но трагедия старательно умалчивалась, а достройка метро на Теремки продолжалась авральными темпами. В итоге в этом месте самое плохое качество сборки тюбингов тоннелей среди всего киевского метрополитена. И именно здесь образовались трещины, из-за которых сейчас закрыли метро", - отметил Бондарев.

Константин Бондарев считает, что виновных следует привлечь к ответственности, а во время ремонтных работ тщательно контролировать их качество.

"Азарова теперь вряд ли посадишь за эту историю. Но можно спросить с Попова, который был тогда главой КГГА. Если эти факты подтвердятся, я инициирую уголовное производство против Попова. И на будущее. Нжен будет тщательный контроль, чтобы подрядчик при ремонте применял самые современные технологии строительства тоннелей. Тогда подобные ситуации в дальнейшем будут исключены", - подчеркнул Константин Бондарев.