Наличные были незаконно получены чиновниками.

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило, что публичные служащие вывезли через границу наличными почти $5 миллионов, которые были незаконно ими получены.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Агентство проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученной наличности из Украины.

"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу почти $5 миллионов и 100 тысяч евро публичными служащими и членами их семей, которые не имели законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы", - отметили в НАПК.

В связи с полученной информацией начато досудебное расследование сразу в трех уголовных производствах по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УКУ.

В НАПК объяснили, как происходит мониторинг. Агентство получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Затем проверяют, являются ли владельцы средств чиновниками или членами их семей.

"Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни", - добавили в пресс-службе.

Далее проверяют, соответствуют ли уровень жизни и имущество полученным согласно декларации доходам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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