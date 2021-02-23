По словам мужчины, его и других задержанных в ОП привезли в актовый зал Печерского отделения полиции.

Один из задержанных во время акции протеста на Банковой в Киеве Максим Кривцов заявляет, что к нему применили силу.

Об этом участник акции написал на своей странице в Facebook.Читайте такжеИз-за столкновений под ОП полиция задержала 17 протестующих (видео)

"Я в автозаке, везут на Московскую, 30. Какой-то "срочник", реально м*дак, начал ф*гачить по голове. Я вообще их не трогал и снежки убирал, чтобы в шею не западали. Сначала посадили в маленькую камеру автозака на двоих, теперь в индивидуальную. Новый опыт", - утверждает он.

По словам Кривцова, его и других задержанных в ОП привезли в актовый зал Печерского отделения полиции.

Онлайн-трансляция акции протеста в Киеве из-за ареста Стерненко

Акции протеста из-за ареста Стерненко: что известно

23 февраля в Киеве на улице Банковой проходит акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Стерненко.

В этот же день Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы.

Стерненко признали виновным по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

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Автор: Ольга Робейко