Сегодня Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

В Киеве на улице Банковой проходит акция протеста в связи с обвинительным приговором суда и заключением активиста Сергея Стерненко.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на Банковой собрались около 500 человек, некоторые из них подошли непосредственно к воротам Офиса Президента со стороны ул. Институтской.

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Проход по ул. Банковой пока открыт, однако правоохранители проверяют нет ли у людей оружия и других запрещенных и опасных предметов.

Участники акции выкрикивают лозунги "Свободу патриотам!", "Аваков черт", "Зелю долой!" и "Стерненко свободу!".

Вход на территорию офиса президента охраняют четыре шеренги правоохранителей в спецобмундировании. Также непосредственно возле ОП находятся около 100 правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пытаются попасть во двор перед Офисом президента, однако правоохранители их не пускают.

Митингующие выкрикивают «Пропускай!». Сейчас количество полицейских увеличилось, они усиливают свои ряды, чтобы вытолкнуть участников акции, которые кричат «Позор!».

Приговор Стерненко

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и другого обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ, а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности. Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Дело Стерненко: что известно

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк