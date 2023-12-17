Россия усиливает давление на граждан Украины, работающих на АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с "Росатомом"

Среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний относительно сроков командировок на оккупированную украинскую атомную электростанцию.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, вместо двух месяцев Москва приказывает им работать по полгода и дольше, поскольку в России трудно найти желающих квалифицированных специалистов им на замену.

"Государство-агрессор Россия, под чьим временным оккупационным контролем находится объект критической инфраструктуры, усиливает давление на граждан Украины, работающих на АЭС, чтобы заставить их получить российские паспорта и подписать контракты с "Росатомом", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в соответствии с требованиями российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны быть паспортизированы документами государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года.

В ГУР сообщают, что с целью принуждения на украинских специалистов оказывают психологическое давление, избирательно без предупреждений лишают доступа к рабочим местам, аннулируя их пропуска.

"Среди украинских работников, которые отказываются от подписания контрактов с "Росатомом" и паспортов государства-агрессора, российские спецслужбы пытаются посеять недоверие друг к другу, создавая условия для анонимных доносов, в частности через специально созданные телеграмм-боты", - добавили в ГУР.

Запорожская атомная электростанция - последние новости

В ночь на субботу, 2 декабря, на временно оккупированной россиянами ЗАЭС был новый блэкаут, который создавал угрозу ядерной и радиационной безопасности. Тогда же сообщалось, что благодаря усилиям наших специалистов была возобновлена связь атомной электростанции с украинской энергосистемой - возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что каждый блэкаут-угроза аварии ситуации на грани повторения аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году из-за землетрясения. Это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года.

Вас также могут заинтересовать новости: