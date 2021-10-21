Отмечается, что в долгосрочной перспективе реализация проекта позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд.

На Запорожском железорудном комбинате реализуют масштабный проект - строительство Южного вентиляционного ствола № 2, на что направят 81,6 млн долл.

После завершения его строительства существенно возрастут объемы добычи руды - с 0,5 млн тонн до 2 млн тонн, также это даст рабочие места более 1,5 тыс. людей и увеличит налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Юрий Рыженков, гендиректор группы "Метинвест" (акционер ЗЖРК), отметил, что компания верит в украинскую экономику, поэтому инвестирует в укрепление позиций отечественного производителя.

Читайте также"Метинвест" инвестирует в Мариуполь более $1,5 миллиарда до 2030 года"В долгосрочной перспективе реализация стратегического проекта с высоким экспортным потенциалом позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд, а значит, гарантировать занятость тысяч горняков, создать рабочие места в смежных отраслях, нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и обеспечить устойчивое развитие региона", - подчеркнул Рыженков.

Генеральный директор компании "Минерфин" (акционер ЗЖРК) Ян Модер напомнил, что 25 лет назад его компания стала акционером Запорожского железорудного комбината.

"С того времени инвестиции в модернизацию производства и внедрение инновационных технологий, содействие стабильной работе и развитию ЗЖРК является стратегической целью "Минерфин"... Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет способствовать процветанию СЗРК и благосостоянию его работников", - подытожил он.

Справка. Запорожский железорудный комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса по подземной добыче руды, оно обеспечивает работой почти 5 тысяч горняков. В 2020 году комбинат направил в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд гривень.

Автор: Григорий Бондарь