Закарпатца приговорили к более семи годам заключения.

53-летнего жителя населенного пункта Водица Закарпатской области приговорили к лишению свободы за доведение несовершеннолетней до самоубийства (ч. 3 ст. 120 Уголовного кодекса) и хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса).

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры, мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев заключения.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый длительное время оскорблял и унижал дочь своей сожительницы. Неоднократно во время бытовых ссор он своими высказываниями побуждал девочку покончить жизнь самоубийством. Не выдержав неприязненного отношения и издевательств отчима, девочка повесилась. А на виновника такого поступка указала в оставленной предсмертной записке. Эта трагедия произошла в ноябре 2017 года", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМать юноши рассказала, почему ее сын мог прыгнуть с канатной дороги в Харькове

Кроме того, от время следственных действий в доме закарпатца правоохранители обнаружили более полусотни патронов к нарезному малокалиберному оружию, что стало основанием для вынесения лицу дополнительного обвинения.

На сегодняшний день ожидается вступление приговора в законную силу. До этого времени суд постановил содержать мужчину под стражей.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина