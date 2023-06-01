Роженица рассказала, что на учете у гинеколога или семейного врача не была.

В Закарпатской области 16-летняя девушка пережила очень сложные третьи роды. Ее ребенок родился в "скорой". Об этом сообщили в "Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи" в Facebook.

Звонок о том, что у 16-летней девушки кровотечение во время третьих родов, поступил ночью. Медики сразу отправились на вызов. Роженица рассказала, что на учете у гинеколога или семейного врача не была, а ребенок рождается раньше времени (на 32-34 неделе беременности).

После осмотра врач принял решение срочно эвакуировать девушку в больницу, но по дороге она начала рожать, рассказывают медики:

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"... Рождается девочка. Однако младенец не кричит и не дышит. Медики "экстренки" проводят реанимационные мероприятия, и через 2-3 минут ребенок громко кричит и начинает дышать".

Роженица с новорожденной дочкой сейчас находится в родильном отделении Иршавской районной больницы.

Украинка родила 18-го ребенка

Ранее 43-летняя жительница Ровенской области родила своего уже 18 ребенка. Назвала дочь Магдалиной. Девочка стала шестой сестренкой в семье, у нее есть 12 братиков.

Такое количество детей в семье для кого-то - странность, а для села Глинное - норма. Оно славится своими многодетными семьями. Здесь есть и другая многодетная мать Светлана Ковалевич, у нее 19 детей.

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