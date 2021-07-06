Мужчина, похожий на украинского президента, замечен на фрегате Virginio Fasan.

На учениях Sea Breeze-2021, которые проходят в Черном море, заметили военного, очень похожего на президента Украины Владимира Зеленского.

На итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в учениях, заметили мужчину, которого можно спутать с украинским президентом. Однако на снимке не Зеленский, а итальянский матрос, сообщает Страна.

Издание отмечает, что это не первый случай обнаружения мужчины, похожего на Зеленского. Так, например, пользователей соцсетей насмешило фото, где человек, похожий на президента Украина, едет в метро.

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После этого журналисты выяснили, что двойник Зеленского из метро Москвы оказался маляром-узбеком Умидом. Мужчина рассказал, что его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. По словам Умида, раньше он не знал, кто такой Владимир Зеленский. Но друзья еще в 2017 году рассказывали, что есть такой внешне похожий на него юморист. А вот когда он стал президентом, Умид посмотрел с ним видео и также заметил схожесть.

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Автор: Иван Бойко