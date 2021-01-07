Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба держит процесс возвращения моряков под контролем.

В Украину возвращаются четверо членов экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года.

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Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к 5 годам заключения.

Поскольку двое моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его прав и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", - отметил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

"Президент Владимир Зеленский всегда настаивает на соблюдении одного важного и незыблемого принципа под названием "Украина не бросает своих". Это формула уважения нашего государства и граждан. Каждый раз, когда этот принцип подтверждается на практике, я горжусь Украиной. А для родных возвращающихся граждан все проще. Они просто наконец смогут обнять своих близких", - сказал он.

Что этому предшествовало

В феврале 2016 года береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого были граждане Украины, Турции и Азербайджана. В марте 2016 года экипаж арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.

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Автор: Виктория Токарева