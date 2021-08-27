Мальчик родился преждевременно.

На Ривненщине несовершеннолетняя девушка родила ребенка вблизи дома, где проживает.

Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Происшествие произошло 25 августа в селе Губкив. Муж сестры 17-летней роженицы вызвал медиков и сообщил о родах.

"Кажется, из семьи никто не знал о беременности", - заявил он.

Роженицу обнаружила мать - девушка родила мальчика. Когда на место прибыли медики, она находилась в доме на кровати и отказывалась рассказывать, состояла ли на учете. Родственники о беременности не подозревали. Врачам роженица позволила лишь измерить давление и пульс ребенку.

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"Во время осмотра у младенца обнаружено поверхностное дыхание, общие кожные покровы холодные, а кожные покровы головы и лица синюшного цвета. По выраженным признакам - мальчик родился преждевременно. Бригада "скорой" немедленно оказала необходимую медицинскую помощь младенцу в соответствии с протоколом и госпитализировала его с мамой в Березновскую районную больницу. Впоследствии, они были переведены в Ривненскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области роженица дважды отказалась от малышей: стала известна их судьба.

Автор: Юрий Годован