Правоохранители провели 9 обысков, изъяли у фигурантов дела 800 тыс. грн, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему завладения бюджетными средствами во время проведения капитального ремонта больниц и школ в Кременском районе Луганской области.

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Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Организовал сделку в 2018 году "влиятельный" бизнесмен из города Кременная. К противоправной деятельности он привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и ​​торговле строительными материалами", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что чиновник обеспечивал своим сообщникам победу в тендерах на проведение строительных работ на социальных объектах района. "После чего подконтрольное участникам схемы предприятие-проектант искусственно завышало стоимость товаров и услуг в 1,5-2 раза. Строительные материалы участники сделки закупали по завышенным ценам у приближенных фирм, а разницу переводили в наличные и присваивали", - сообщает СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что за время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн грн. В частности, только на ремонте крыш пяти школ они присвоили почти 700 тыс. грн. Окончательную сумму причиненного бюджету ущерба устанавливают специалисты.

По данному факту начато производство по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением организованной группой; легализация имущества, полученного преступным путем, служебный подлог).

Правоохранители провели 9 обысков в Киеве и Кременной по месту жительства, работы фигурантов дела и в их транспортных средствах. "Изъяты черновые записи, 800 тыс. грн и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного дела", - говорится в сообщении.

В настоящее время организатору и четырем фигурантам дела сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Автор: Надя Пришляк