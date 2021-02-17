В с. Дорошовка Николаевской области спасли мужчину, который упал в колодец и провел в ледяной воде 5 часов.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
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Местный участковый сбросил пострадавшему веревку. Мужчина обмотался ею, и правоохранитель вытащил его. Замерзшего спасенного переодели в сухую одежду, укрыли одеялом и передали врачам скорой помощи, а спасатели помогли достать из колодца его личные вещи.
Как сообщается, медики госпитализировали мужчину в больнице, где он сейчас проходит обследование. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Как оказалось, пострадавший - 43-летний киевлянин. Вознесенский район он проезжал, двигаясь на собственном автомобиле из Киева. По дороге ему стало плохо. Он остановился у колодца – и сейчас не может объяснить, как все произошло - хотел ли он набрать воды, или просто облокотился, но говорит, что поскользнулся и упал в колодец. Там было до колен ледяной воды.
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