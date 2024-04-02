Правоохранительные органы разыскивают людей после внесения данных в соответствующую информационную систему.

Подразделения Национальной полиции получают обращения от центров комплектования относительно граждан, которые уклоняются от призыва, и доставляют таких людей в ТЦК и СП. Уже после этого на них составляются административные протоколы. Об этом в эфире Радио Свобода рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев.

Он отметил, что подразделения Нацполиции разыскивают людей после внесения данных в информационную систему. Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение.

"Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вносят информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем – исключительно доставляем - в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП", – отметил Ахрамеев.

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Он добавил, что уже в территориальном центре комплектования составляется постановление об административном правонарушении и устанавливаются обстоятельства неявки по повестке. Если гражданин может доказать уважительные причины, то административное дело закрывается. В противном же случае уклонисту грозит административный штраф.

Для этого составляется протокол уполномоченным офицером ТЦК, где указывается время и место рассмотрения дела. И когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление. Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же лицо не имеет возможности доказать, что оно не явилось по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа.

Уклонение от мобилизации

В Волынской области ТЦК и СП объявил в розыск 8 тысяч уклонистов от общей мобилизации в Украине. Все восемь тысяч уклонистов были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег", как находящихся в розыске, поскольку они не явились в ТЦК по вызову или проигнорировали повестку.

Ранее УНИАН писал, что в Харькове мужчина получил повестку и чтобы избежать мобилизации, стал "студентом" в Польше. Для этого он купил онлайн поддельные документы.

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