Парад в Луганской области 14 октября состоялся в Северодонецке.

В Луганской области впервые за 30 лет независимости Украины состоялся военный парад.

Мероприятие прошло в городе Северодонецк и было посвящено Дню защитников и защитниц Украины, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также по случаю праздника состоялась выставка военной техники.

Торжественным маршем по главной площади Северодонецка – площади Победы – прошли более тысячи защитников и защитниц Родины: военнослужащих, спасателей, полицейских, представителей других силовых структур и ведомств.

Многочисленные зрители, собравшиеся на площади Победы, приветствовали участников парада громкими аплодисментами.

Напомним, 14 октября в День защитников и защитниц Украины в центре Киева прошел Марш славы Украинской повстанческой армии. Марш в Киеве был приурочен к 79-й годовщине создания УПА.

В полиции сообщили, что в мероприятии в столице приняли участие около пяти тысяч человек. По сведениям правоохранителей, никакие правонарушения во время мероприятия не были допущены.

Ранее появилась информация, что в Киеве в праздничном марше и митинге участвовали около 10 тыс. человек – это преимущественно активисты ВО "Свобода".

Авторы: Виктория Токарева, Екатерина Присяжнюк