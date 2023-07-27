На поместном Соборе проголосовано за переход на новоюлианский календарь.

Православная церковь Украины приняла окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

Об этом сообщил секретарь Харьковской епархии ПЦУ Дмитрий Шаповалов в Facebook. "Есть окончательное решение о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь! Из 161 делегата поместного Собора за - 156...", - написал он.

По его словам, против высказались 5 человек. Никто не воздержался от участия в голосовании.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая 2023 года состоялось расширенное заседание Архиерейского Собора ПЦУ. На нем было принято постановление, где определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь.

Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

Религиовед Андрей Ковалев тогда пояснил, что если 27 июля поместный Собор поддержит это решение и ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь, то тогда все церковные праздники сдвинутся на 13 дней, в частности, Покрова теперь будет отмечаться не 14 октября, а 1 числа.

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