В 19 лет парень пошел защищать Украину от российских оккупантов.

На фронте погиб известный спортсмен - чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины.

"На войне погиб двукратный чемпион мира и многократный чемпион Украины по панкратиону, черкасец Ярослав Стрелец. Ему исполнился всего 21 год. Ярослав добровольцем пошел защищать страну в совсем юном возрасте, когда ему было всего 19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к своему делу - что на тренировках и соревнованиях, что на фронте - парень всегда относился с чрезвычайной ответственностью, стараясь быть лучшим и первым во всем. Он ставил перед собой самую высокую планку: стать абсолютным чемпионом мира. Но когда российские орды вторглись в родную страну, эту мечту пришлось отложить.

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В одном из интервью Ярослав сказал: "Все мои бои были тяжелыми, а самый тяжелый бой еще впереди".

"К сожалению, этот бой стал для героя последним. Вечная память и слава герою, который положил жизнь за будущее Украины!", - отмечают в комитете.

В боях на Херсонщине погиб чемпион Украины по бодибилдингу

Как сообщал УНИАН, во время полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины в феврале 2022 года, погибло несколько сотен украинских спортсменов. Например, среди них - Алексей Слющенко - многократный чемпион Украины по бодибилдингу и пауэрлифтингу. Он служил в разведподразделении 123-й бригады территориальной обороны. По словам побратимов, Алексей участвовал в операции на днепровских островах, вблизи Херсона. Он получил смертельное ранение, когда пытался вытащить своего раненого командира.

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