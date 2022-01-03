Баннер попал в Книгу рекордов Украины.

Гигантский баннер с изображением лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры на здании Тернопольской областной госадминистрации попал в Книгу рекордов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил председатель облсовета Михаил Головко.

По его словам, дипломом Книги рекордов Украины награжден Тернопольский областной совет.

Ранее по случаю 113-й годовщины со Дня рождения Бандеры на фасаде облгосадминистрации и облсовета разместили баннер размером 20 на 11 м. Он закрывает центральную часть фронтальной стороны здания.

На баннере изображен Бандера, под его портретом – надпись: "Батько наш Бандера, Україна – мати".

Как сообщал УНИАН, в конце декабря двое жителей Житомира повредили красной краской памятник Бандере, который расположен напротив здания ТОДА. Вскоре хулиганов задержали.

Вас также могут заинтересовать новости: