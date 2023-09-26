Российские спецслужбы вышли на него из-за прокремлевских взглядов, которые он демонстрировал во время оккупации региона.

Задержан житель Черниговской области, который собирал разведданные об украинских войсках и критической инфраструктуре на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Прежде всего врага интересовала информация о местах расположения блокпостов, численность личного состава, наличие военной техники Вооруженных сил Украины и строительство на территории региона объектов военной авиации.

"Также злоумышленник "рисовал" для агрессора схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны. Кроме того, фигурант, по заданию вражеских спецслужб, собирал информацию об объектах энергетической инфраструктуры областного центра", - сообщает СБУ.

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При этом отмечается, что разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных атак по региону.

Сотрудники СБУ задержали мужчину по месту жительства. По данным следствия, вражеским информатором является местный житель, который на период оккупации части региона попал в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов.

В СБУ отмечают, что в мае этого года на мужчину дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил ему сотрудничество в войне против Украины. Российский информатор о выполнении вражеских задач "отчитывался" агрессору в анонимном чате.

"Чтобы скрыть преступную деятельность, он сразу удалял все сообщения после каждого "сеанса" связи с оккупантами", - отмечают в украинской спецслужбе.

При этом добавляют, что это предателю не помогло. Сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Предатели Украины - новости

Как сообщал УНИАН 25 сентября, пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, который корректировал ракетные удары РФ по военной и критической инфраструктуре Запорожья. Его задержали во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года. По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, который наводил российские ракеты на производственные цеха завода.

Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. Злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

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