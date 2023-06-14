Погибшей было 55 лет, во время обстрела она делала работу по хозяйству.

Российская армия в очередной раз осуществила обстрел приграничья Новгород-Северского района, в результате чего погибла местная жительница.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, 55-летняя женщина в момент обстрела делала работу по хозяйству. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь полиции открыл производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

За информацией оперативного командования "Север", с 13:40 до 14:35 зафиксировано 13 "приходов", предположительно, из 82-мм миномета, в районе населенного пункта Янжуловка. Именно там в результате обстрела погибла местная жительница. Кроме того, в населенном пункте повреждены два частных дома.

Ситуация в Черниговской области - сегодня это стоит знать

Российские захватчики уже много раз обстреливали населенные пункты, которые находятся у границы с РФ и Беларусью. В результате вражеских атак есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

В середине мая сообщалось, что противники стали интенсивнее обстреливать приграничные районы Черниговской области. 17 мая стало известно, что за год в результате вражеских ударов погибли 18 местных жителей.

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