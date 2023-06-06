На части побережья города Черноморск (Одесская область) могут позволить отдых. Об этом на брифинге рассказал начальник Одесской военной районной администрации Юрий Крук.
По его словам, к нему обратились мэр города Василий Гуляев и некоторые коммерсанты с просьбой разрешения на посещение населением местного пляжа. Как отметил Крук, специалисты вместе с военными обследовали определенные участки и вчера был подписан соответствующий документ по созданию определенных условий. Аналогичные условия были выдвинуты и руководству Одессы: сетка, которая защитит от мин, наблюдательные пункты, бомбоубежища и тому подобное.
"Но в Черноморске нет траверсов и волноломов, поэтому доступ к морю там почти везде запрещен. Можно разрешить только на одном участке – яхт-клуб государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск". Ее надо оборудовать определенным образом согласно приказу – установить заградительные сетки на входе с моря, спасательные башни и т.д.", – сказал Крук.
Кроме того, районными властями учтены просьбы спортсменов, которые проводят тренировки и соревнования по пляжным видам спорта на соответствующем участке побережья в Черноморске. Эту небольшую территорию также необходимо обустроить в соответствии требованиям военного положения.
Пляжи в Черноморске
В конце мая городской председатель Черноморска Василий Гуляев заявил о смертельной опасности на лучшем украинском пляже, который находится в этом небольшом городе. По его словам, действует запрет на купание в море, потому что в Черноморске нет волноломов – гидротехнических сооружений, которые были установлены на части побережья Одессы в прошлом столетии для предупреждения оползней. Сейчас они оказались полезными в качестве определенной защиты от мин, в том числе позволяют натянуть защитные сетки.
В то же время, пляж Черноморска неоднократно получал высшую международную награду - Голубой флаг Фонда экологического обществаазования (FEE). Это означает, что вода в районе городского пляжа соответствует международным стандартам качества и пригодна для купания. Вход на территорию пляжа бесплатный. Ширина песчаной зоны варьируется от 40 до 75 м.