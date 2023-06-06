Там для туристов могут обустроить место возле порта.

На части побережья города Черноморск (Одесская область) могут позволить отдых. Об этом на брифинге рассказал начальник Одесской военной районной администрации Юрий Крук.

По его словам, к нему обратились мэр города Василий Гуляев и некоторые коммерсанты с просьбой разрешения на посещение населением местного пляжа. Как отметил Крук, специалисты вместе с военными обследовали определенные участки и вчера был подписан соответствующий документ по созданию определенных условий. Аналогичные условия были выдвинуты и руководству Одессы: сетка, которая защитит от мин, наблюдательные пункты, бомбоубежища и тому подобное.

"Но в Черноморске нет траверсов и волноломов, поэтому доступ к морю там почти везде запрещен. Можно разрешить только на одном участке – яхт-клуб государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск". Ее надо оборудовать определенным образом согласно приказу – установить заградительные сетки на входе с моря, спасательные башни и т.д.", – сказал Крук.

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Кроме того, районными властями учтены просьбы спортсменов, которые проводят тренировки и соревнования по пляжным видам спорта на соответствующем участке побережья в Черноморске. Эту небольшую территорию также необходимо обустроить в соответствии требованиям военного положения.

Пляжи в Черноморске

В конце мая городской председатель Черноморска Василий Гуляев заявил о смертельной опасности на лучшем украинском пляже, который находится в этом небольшом городе. По его словам, действует запрет на купание в море, потому что в Черноморске нет волноломов – гидротехнических сооружений, которые были установлены на части побережья Одессы в прошлом столетии для предупреждения оползней. Сейчас они оказались полезными в качестве определенной защиты от мин, в том числе позволяют натянуть защитные сетки.

В то же время, пляж Черноморска неоднократно получал высшую международную награду - Голубой флаг Фонда экологического обществаазования (FEE). Это означает, что вода в районе городского пляжа соответствует международным стандартам качества и пригодна для купания. Вход на территорию пляжа бесплатный. Ширина песчаной зоны варьируется от 40 до 75 м.

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