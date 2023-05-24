После определенных мероприятий люди будут отдыхать на отдельных участках от Ланжерона до 16 станции Большого Фонтана.

На части побережья Одессы позволят купаться. Как сообщили в пресс-службе Одесской районной администрации, сегодня, 24 мая, издан совместный приказ руководства Одесской РВА и командующего ОУВ "Дунай".

Документ касается подготовки к частичному доступу на побережье Черного моря Одессы.

По словам главы Одесской районной военной администрации Юрия Крука, приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых предоставят доступ для посещения отдельных пляжных зон. Доступ предполагает оздоровление с возможностью купания в море, но только в пределах береговой линии города. В частности, от пляжа "Ланжерон" (центр города) до 16 станции Большого Фонтана (Киевский район города).

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Крук акцентирует, что речь идет не об открытии пляжей, а именно об условиях, при выполнении которых определенные участки откроют.

"Приказом определено и прописано, что именно надо сделать для открытия пляжных зон", - заявил Крук.

По его словам, специальная комиссия Одесского городского совета должна проверить выполнение условий, которые необходимы для разрешения на отдых. Соответствующие акты-проверки до 5 июня необходимо подать в Одесскую областную военную администрацию.

"Окончательное решение - за военными - его будут принимать начальник Одесской ОВА и ОСУВ "Одесса", - говорит Крук.

Разрешения будут предоставляться с учетом правового режима военного положения.

Пляжный сезон в Одесской области - детали

Сегодня мэр города Черноморск Одесской области Василий Гуляев заявил, что местные жители не могут рассчитывать на открытие пляжа, потому что в Черноморске нет волнорезов, и невозможно поставить сетки, которые будут защищать от мин.

В самой Одессы, несмотря на опасность, люди с потеплением посещают городские пляжи и даже купаются. Также бурную деятельность развили коммерсанты, которые уже начали принимать отдыхающих в прибрежных клубах и перекрывают песок на пляжах деревянными настилами под кафе и шезлонги.