На четверых - за мелкое хулиганство, а на 8 - за неповиновение требованию полицейского.

Правоохранители составили админпротоколы на 12 участников столкновений под Офисом президента.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, на 10 правонарушителей полицейские составили административные протоколы.

В частности, на двух - по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьми - составлены протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

ЛГБТ-рейв и схватки на Банковой: что произошло

Читайте такжеНа Банковой пройдет ЛГБТ-прайд в формате рейваРанее правоохранители составили на двух человек админпротоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях

По состоянию на 19:30 на акцию уже собралось около 300 человек. В самом начале людей было около 50 человек.

Всех желающих, которые хотят попасть на акцию, пропускают со стороны улиц Лютеранской и Городецкого. Люди продолжают прибывать.

Правоохранители тщательно проверяют все личные вещи.

Митинг "Рейвах Прайд" проходит в виде музыкального и танцевального собрания.

Некоторые участники собрания держат большой информационный плакат, на котором сказано, что 30 мая на Банковой напали на трех девушек, которые поддерживают ЛГБТ, но к этому времени не задержали нападавших.

Акция проходит спокойно и мирно, без особых инцидентов.

Участники акции выдвигают ряд требований.

В частности, принятие законопроекта №5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”.

Кроме того, они требуют реформы полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ+ и феминистические события, активисток и организации, расследования неправомерных рейдов в заведения электронной сцены столицы и жестоких неправомерных задержаний культурных деятелей, а также создание безопасных и благоприятных условий для развития электронной сцены в Украине.

Автор: Антонина Доломанжи