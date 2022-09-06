Благотворительный патриотический мерч от украинских производителей и иллюстраторов помогает собирать средства для поддержки донорства и обеспечения военных кровоостанавливающими средствами.

Новая почта за свой счет доставит 6000 заказов с патриотической одеждой и аксессуарами в рамках проекта "Мы одной крови". Полученные деньги уйдут на доставку донорской крови в горячие точки и закупку кровоостанавливающих средств тактической медицины для военных.

Проект "Мы одной крови", о котором можно подробно узнать на Facebook, это сотрудничество банка ПУМБ, организаций "ДонорUA" и "Агенты крови", украинских брендов и иллюстраторов.

Благотворительный патриотический мерч от украинских производителей и иллюстраторов помогает собирать средства для поддержки донорства и обеспечения военных кровоостанавливающими средствами.

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"Мы всегда там, где можем быть полезными. И этот проект стал продолжением активной работы гуманитарного направления Новой почты. За средства, которые украинцы могли бы потратить на доставку, они смогут приобрести дополнительный мерч, а половину суммы получат общественные организации. Новая почта является важной частью жизни украинцев, и мы понимаем свою ответственность. Поэтому мы поддерживаем медицинские учреждения и госпитали, наших защитников и ГСЧС, благотворительные фонды и волонтерские организации", – рассказал Андрей Григоров, руководитель гуманитарного направления Новой почты.

Одежду изготовили украинские бренды Harvest, Twin Store, Seven Mountains, Ohueno, Griffon Socks и "Авиация Галичины", а к дизайну присоединились украинские иллюстраторы SandraRuth, Anastreela, Maliunok и Пилюшенко Екатерина.

За первый месяц работы проект собрал 300 тысяч гривень, которые отправлены общественным организациям донор и "агенты крови". Благодаря этому на фронт доставлено 140 кровоостанавливающих жгутов-турникетов для военных и обеспечено четыре доставки крови, каждая из которых спасает более тысячи реципиентов.

"В марте ПУМБ как платежный партнер присоединился к проекту "гуманитарной почты" по доставке гуманитарных грузов из-за рубежа. И сегодня мы рады сообщить, что Новая почта стала партнером нашего социального проекта "Мы одной крови". Новая Почта как и ПУМБ в своей сфере развивает качественный сервис для украинцев. Обе компании социально активны, и в это сложное для страны время мы объединили усилия ради общей цели. Вместе мы сможем сделать гораздо больше для приближения такой желанной для всех победы", – подчеркнула Ксения Сикорская, директор по маркетингу ПУМБ.

Узнать больше о проекте и заказать мерч можно на страницах инициативы: @lifesavingmerch и www.facebook.com/lifesavingmerch.