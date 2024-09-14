Нардеп заявил, что в Украине "мы имеем реальную демографическую катастрофу".

Нардеп Николай Княжицкий заявил, что сейчас "лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства".

"Мы имеем катастрофу, потому что сначала мы делали очень много ошибок, когда этим людям не предоставляли консульские услуги, сейчас наоборот якобы пытаемся предоставить и есть на это причина", - сказал он в эфире программы "Говорит большой Львов".

По его словам, сейчас "лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства".

Видео дня

"В Германии получаете серый паспорт. Есть люди, которые давно были за пределами Украины и имели по два паспорта. Они просто отказываются от украинских. Мы имеем реальную демографическую катастрофу", - добавил он.

Демографическая ситуация в Украине - детали

Украина в этом году возглавила список стран с самым высоким уровнем смертности. Кроме того, в рейтинге рождаемости мы заняли последнюю строчку. Как свидетельствуют данные из последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по глобальной статистике смертности и рождаемости, уровень смертности в Украине составляет 18,6 на 1000 человек.

На втором месте - Литва с показателем 15,02 смертей на 1000 человек, а на третьем - Сербия, где уровень смертности составляет 14,9 на 1000 человек.

При этом по уровню рождаемости Украина занимает последнее, 228 место. На тысячу человек в нашей стране всего шесть родившихся.

Вас также могут заинтересовать новости: