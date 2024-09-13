Амадор Лопес признался, как получил украинское гражданство: 'Предлагали дать взятку'

Он обращался за помощью к своим знакомым.

Украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес, который в 2022 году стал обладателем украинского паспорта, поделился неожиданными деталями о процессе получения гражданства.

Артист признался, что ему предлагали заплатить взятку, чтобы ускорить официальный процесс.

"Говорили 15 тысяч долларов, но для тебя можем и за 10. Но нет! Потому что я украинец, я люблю эту страну и я столько хочу сделать, я столько уже делаю, чтобы быть достойным гражданином Украины. Поэтому я сделал так: если вы действительно хотите, чтобы я был гражданином Украины, пожалуйста, делаем это правильно", – поделился Амадор в интервью Славе Демину.

Несмотря на то, что у него был опыт работы над проектами с президентом Владимиром Зеленским, он отметил, что не звонил ему напрямую для решения этого вопроса.

"Я всегда пытался обратиться к знакомым в шоу-бизнесе, чтобы они помогли мне, ведь я действительно хотел этого. Это была очень сложная схема, но в итоге я смог достучаться", – рассказал Лопес.

Артист признался, что "запрыгнул в последний вагон", чтобы получить украинское гражданство. Процесс удалось ускорить, так как он доказал своими действиями, что заслуживает этого, как общественный деятель.

Напомним, ранее Амадор Лопес назвал свой самый тяжелый период с начала войны.

Вас также могут заинтересовать новости: