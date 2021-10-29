Нового хозяина для пса родственники покойной будут выбирать бдительно.

Для девятилетнего аляскинского маламута после смерти его хозяйки ищут новую семью. Четвероногий сейчас в трауре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девять лет назад еще маленьким песиком его подарили пожилой Валентине, назвав Нануком – в честь любимого стихотворения внучки Валентины Юлии. Собака и хозяйка жили в мире и согласии.

Однако несколько недель назад Валентина умерла – и пес загрустил.

По словам дочери покойной, после смерти родственницы Нанук ведет себя тревожно: дерет мебель, ищет одежду умершей.

"И дверь подрал, и все... потому что он ее искал. Он ложился на ее кровать и укрывался ее кофтой. Только закрывается калитка, он начинает плакать", – делится женщина.

Семья оставить у себя собаку не может, как и переехать в дом. Дочь покойной работает на двух работах, а онкобольная внучка с двумя детьми вынуждена выселиться из своей квартиры из-за решения мужа.

В то же врея дом бабушки перешел в наследство другим родственникам, которые не хотят оставлять у себя Нанука.

Хозяина для пса будут выбирать зорко. Говорят, главное – чтобы животное было счастливое.

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Автор: Виолетта Орлова