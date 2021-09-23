Особенно работодатели за рубежом экономят на неофициально трудоустроенных.

Попадая на работу за границу, украинские заробитчане сталкиваются с проблемой неоказания медицинской помощи, ведь попасть на прием сложно, а частная медицина для них непосильна.

И даже когда у заробитчан есть страховка, очередь к профильным врачам может растянуться на несколько месяцев. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеУкраинских заробитчан предупреждают об опасностях в случае новых COVID-ограничений в Европе"По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – сетует работник Андрей Зеланс.

В сюжете говорится, что риски заболеть среди украинских заробитчан растут в условиях экономии на питании и медицине. Особенно работодатели за рубежом экономят на неофициально трудоустроенных.

Как рассказал Виталий Михайлов, управляющий партнер рекрутингового агентства, первое, на чем экономит работодатель, это на налогах – если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов.

"А больше - условия труда - спецодежда, помещение: если это склад, то он может быть неотапливаемый. Работать при температуре +3 градуса – это некомфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка...", - подытожил Михайлов.

Автор: Григорий Бондарь