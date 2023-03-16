В Украине сейчас Великий пост, начался он 27 февраля, а закончится 15 апреля 2023. Верующие соблюдают определенные запреты в этот период, среди которых и отказ от секса.
Отец Роман Демуш - священник УГКЦ и заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви в интервью ТСН пояснил, что главное во время поста - отказаться от греха.
А вот женатые пары могут заниматься сексом во время поста, это не грех, говорит он:
"Сексуальная жизнь в паре не является грехом. А потому нет оговорок о воздержании от полового акта среди супругов во время поста. В частности, в УГКЦ, как и в католической церкви нет таких ограничений или оговорок".
Отец Роман Демуш подчеркнул, что половая жизнь супругов - еще один способ проявить свою любовь, быть готовыми к деторождению. Но не стоит трактовать своего партнера как объекта определенных желаний.
Что можно и нельзя делать в Великий пост 2023
В Великий пост можно и нужно молиться, помогать нуждающимся. Стоит покаяться в грехах, попросить прощения у родных и простить им.
Существует несколько запретов на время Великого поста:
- Нельзя ругаться матом, ссориться с родными, осуждать людей и завидовать.
- Нельзя пить алкоголь (кроме вина в некоторые дни) и курить, и в целом поддаваться дурным привычкам.
- Во время поста неуместны развлечения и вечеринки.
- Категорически запрещено жениться и венчаться во время поста.