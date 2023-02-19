Великий пост длится 50 дней и нужен для подготовки организма к Пасхе.

Ежегодно за несколько дней до Пасхи у верующих начинается самый длительный и строгий пост в году, известный под названием Великий пост. На время поста люди придерживаются некоторых пищевых ограничений, а также ведут праведный образ жизни.

Когда Великий пост 2023 - даты у православных и у католиков

Ранее мы писали, когда Пасха 2023 отмечается христианами. Великий пост начинается за 48 дней от Пасхи.

Православные верующие в этом году отметят Пасху 16 апреля. У них Великий пост в это году продлится с 27 февраля по 15 апреля.

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Католическая Пасха 2023 отмечается 9 апреля. В католичестве Великий пост длится 40 дней. Поэтому католики в этом году постятся с 22 февраля по 8 апреля.

В чем суть Великого поста

Великий Пост нужен для того, чтобы подготовить тело и душу к празднованию Пасхи, встретить светлый Воскрешение Христового без греха. Пост способствует духовному воспитанию и приближает нас к Богу.

Что можно и нельзя делать в Великий пост 2023

В Великий пост можно и нужно проводить время в молитве, посещать храм, помогать близким и тем, кто нуждается в помощи. Также стоит покаяться в грехах, попросить прощения за неправильные поступки и самим простить близких.

Существует несколько строгих нравственных запретов на время Великого поста:

Нельзя ругаться матом, ссориться с родными, осуждать людей и завидовать.

Нельзя пить алкоголь (кроме вина в некоторые дни) и курить, и в целом поддаваться плохим привычкам.

Во время поста неуместны развлечения и вечеринки.

Категорически запрещено жениться и венчаться во время поста.

Супругам на время поста нельзя иметь интимную близость.

На время поста каждый верующий помимо общих запретов также должен отказаться от тех вещей, которые вредят лично ему, например, азартных игр или зависимости от соцсетей.

Что нельзя есть в Великий пост

Во время всего Великого поста нельзя есть:

мясо;

рыбу и морепродукты (кроме Вербного воскресенья);

молоко и молочные продукты;

яйца.

Также есть запреты, которые зависят от дня недели поста. Например, в понедельник, среду и пятницу нельзя есть горячую (термически обработанную) пищу. Во вторник и четверг можно есть горячую пищу, но без подсолнечного масла. А в субботу и воскресенье пост послабляется и можно готовить блюда на масле.

Вообще ничего нельзя есть в самые строгие дни поста - самый первый день поста, 27 февраля, и в самый последний, 15 апреля.

Кто может не поститься

Некоторым категориям верующих разрешено не соблюдать пищевые ограничения в пост. В их число входят:

дети до 14 лет;

беременные женщины и кормящие мамы;

люди с хроническими болезнями, которым может навредить пост;

люди в тяжелой жизненной ситуации, например, в прифронтовых территориях;

военнослужащие.

Если человек не может отказаться от не постной еды из-за трудных жизненных обстоятельств, или пост вредит его здоровью - это не будет грехом. Священники утверждают, что пост должен помогать нам, а не вредить.

Однако всем верующим нужно соблюдать духовные и нравственные ограничения, которые действуют в пост.

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